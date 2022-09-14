Канберра, 14 сентября 2022, 10:01 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз подтвердил, что социальные выплаты в связи с пандемией в стране были продлены после на неограниченный период после 30 сентября. Об этом 14 сентября сообщил телеканал Nine News.
Выступая после заседания Национального кабинета министров, Альбаниз сказал, что все штаты и территории Австралии согласились оставить соцвыплаты в силе до тех пор, пока медицинские рекомендации требуют, чтобы австралийцы отправлялись на самоизоляцию по коронавирусу.
Соцвыплаты по коронавирусу являются единовременной выплатой, которую правительство выплачивает людям, потому что те — или кто-то, о ком они заботятся, — вынуждены самоизолироваться из-за COVID-19.
Оплата производится по двум ставкам: 450 долларов США в неделю, если гражданин теряет не менее 20 рабочих часов, или 750 долларов США, если работник теряет 20 или более часов работы.