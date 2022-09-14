Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Санкт-Петербург начал испытывать новую китайскую технику для вывоза бытовых отходов. Об этом 13 сентября сообщили в городском комитете по природопользованию.

Новые китайские мусоровозы Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

На нужды операторов по обращению с отходами поступили китайские мусоровозы фирмы JAC. Новая техника за счёт своих габаритов сможет проезжать по дорогам во дворах, которые зимой сузятся из-за снега. Помимо этого машины оснащены надстройкой для сбора и прессования мусора.

Тест-драйв машин в Выборгском районе города провели АО «Невский экологический оператор» и «ЭкоЛенд». Благодаря китайской технике к зимнему сезону предприятия будут уже подготовленными.

Напомним, что из-за проведения «мусорной» реформы в Петербург с января 2022 года основные проблемы были именно зимой. В начале года единый региональный оператор не справлялся с объёмом отходов, которые скопились из-за новогодних праздников.

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