Липецк, 14 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Аэропорт Липецка остаётся закрытым в соответствии с решением Росавиации, о продлении ограничений пресс-служба ведомства сообщила 14 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Режим временного ограничения на полёты для аэропорта Курска и аэропортов ещё десяти российских городов продлён до 03:45 мск 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения на полёты для аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты действует с 24 февраля.