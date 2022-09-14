Ярославль, , 09:45 — REGNUM В Ярославле арестованы новые банковские счета АО «ПАТП-1» и АО «Яргорэлектротранс». В дополнение к арестованным ранее. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Решение Федеральной налоговой службы было вынесено 10 сентября, а 12 сентября оно было исполнено. Основанием для ареста, как и в прошлый раз, стали неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа и процентов. Таким образом, у «ПАТП-1» арестованы два счёта, а всего приостановлены финансовые операции по восьми счетам. У «Яргорэлектротранса» в дополнение к ранее арестованным трём, добавилось ещё три счёта.

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