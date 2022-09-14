Белгород, 14 сентября 2022, 09:46 — REGNUM Заявления об уголовном преследовании граждан, получивших российские паспорта в Херсонской и Запорожской областях, призваны оказать психологическое давление. При этом не стоит сомневаться — при реальной возможности киевский режим воплотит свои угрозы в жизнь. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 14 сентября высказал руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.
Эксперт отмечает, что именно пристальное внимание к заявлениям Арестовича со стороны российских СМИ и популярных телеграм каналов во многом помогает ему сохранять позиции и в медиапространстве б. УСССР.
Политолог напоминает — об уголовном преследовании граждан, получивших российские паспорта, говорили и люди, обладающие более понятным и официальным статусом в системе власти б. УСССР, например вице-премьер Ирина Верещук или министр, который занимается вопросами неподконтрольных Киеву территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что все граждане, добровольно получившие паспорта РФ на территориях, неподконтрольных Киеву, будут осуждены за госизмену.