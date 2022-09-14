Уфа, 14 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Меморандум о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта был подписан между министерством спорта Башкирии и Хокимиятом Наманганской области Узбекистана. Об этом 14 сентября сообщает пресс-службе правительства Башкирии.

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Сообщается, что подписи под документом поставили хоким Наманганской области УзбекистанаШавкат Абдуразаков и министр спорта БашкирииРуслан Хабибов.

«Башкирия продолжает наращивать сотрудничество с регионами Узбекистана. Меморандум стал еще одним ключевым документом по развитию двусторонних связей», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности БашкирииМаргариты Болычевой.

Отмечается, что в рамках меморандума с Наманганской областью предусмотрен обмен опытом, программами и сведениями, представляющими взаимный интерес, между спортивными государственными организациями, спортивными федерациями, учебными заведениями и другими спортивными структурами сторон.

«Работа предполагается в сферах массового спорта, паралимпийских играх, спорта высших достижений, проведения спортивных мероприятий, спортивного менеджмента, подготовки спортивных кадров, развития и популяризации национальных видов спорта», — сообщает пресс-служба.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в мае 2022 года официальная делегация Башкирии посетила Узбекистан. В ходе визита в Ташкенте был открыт офис представителя региона в Узбекистане.