Благовещенск, 14 сентября 2022, 18:54 — REGNUM В селе Чигири Благовещенского района Амурской области завершается строительство детского сада на 120 мест. Здание возводили по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РосСтройКонтроля.
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Детский сад обещали ввести в эксплуатацию в сентябре. С проверкой стройплощадку посетил министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.
Внутренняя отделка помещений завершена, теперь рабочие будут благоустраивать территорию. Детский сад двухэтажный, он может вместить шесть групп, две из которых — для детей до трёх лет. В комнатах для пребывания дошкольников оборудован тёплый пол. В здании также предусмотрены музыкальный кабинет, спортивный зал, прачечная и пищеблок. Появление такого здания актуально для жителей Чигирей, так как в населённом пункте остро стоит вопрос очереди в детские сады.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области в Саянске по национальному проекту «Демография» открыли новый детский сад на 150 мест.