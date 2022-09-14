Благовещенск, 14 сентября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В селе Чигири Благовещенского района Амурской области завершается строительство детского сада на 120 мест. Здание возводили по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РосСтройКонтроля.

Yarregion.ru Новый детский сад

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Детский сад обещали ввести в эксплуатацию в сентябре. С проверкой стройплощадку посетил министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.

«Стройку мы начали в 2020 году. Объект в Чигирях достроен, осталось выполнить благоустройство. Сейчас в садике начнут устанавливать мебель, и уже в сентябре он встретит первых воспитанников», — заверил министр.

Внутренняя отделка помещений завершена, теперь рабочие будут благоустраивать территорию. Детский сад двухэтажный, он может вместить шесть групп, две из которых — для детей до трёх лет. В комнатах для пребывания дошкольников оборудован тёплый пол. В здании также предусмотрены музыкальный кабинет, спортивный зал, прачечная и пищеблок. Появление такого здания актуально для жителей Чигирей, так как в населённом пункте остро стоит вопрос очереди в детские сады.

«Контроль за строительством детского сада в селе Чигири осуществляли инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль». Здесь создано всё для комфорта детей и удобства родителей. Группы, расположенные на первом этаже, оборудованы отдельными входами и колясочными, также в здании предусмотрены два лифта и пандус. Особое внимание уделено обеспечению безопасности малышей: подключены системы видеонаблюдения и оповещения, противопожарная сигнализация. На входах смонтированы видеодомофоны. Объект полностью соответствует современным стандартам безопасности», — подчеркнул генеральный директор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области в Саянске по национальному проекту «Демография» открыли новый детский сад на 150 мест.