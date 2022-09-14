Курск, 14 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Аэропорт Курска останется закрытым ещё на неделю, решение принято Росавиацией. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 14 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Режим временного ограничения на полёты для курского аэропорта продлён до 03:45 мск 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, режим ограничения на полёты Росавиация ввела для 11 российских аэропортов — в список попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет действует с 24 февраля.