Токио, , 09:35 — REGNUM Будущая экшн-игра студии SHIFT UP Corporation, известная геймерам как Project Eve, получила новый трейлер, новое название и примерные сроки релиза. Разработчики представили ролик 14 сентября в рамках онлайн-трансляции State of Play.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Теперь проект SHIFT UP Corporation называется Stellar Blade, компания напомнила, что игра станет эксклюзивом PlayStation 5 и сообщила, что релиз состоится в 2023 году. В первой половине трейлера студия показала катсцены (кинематографические ролики на движке игры), раскрывающие сюжет, во-второй — игровой процесс.

Напомним, Stellar Blade (Project Eve) была анонсирована в апреле 2019 года. Игра предложит геймерам управлять действиями девушки-бойца, которую изгнанные с Земли люди посылают сражаться с монстрами, захватившими планету.

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