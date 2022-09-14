Иркутск, , 09:34 — REGNUM Иркутские парламентарии 14 сентября приняли законопроект «Об отдельных вопросах оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» в первом чтении. Как сообщает сайт областного парламента, речь идет о возрождении вытрезвителей в регионе.

Клиент вытрезвителя Цитата из видео на ntv.ru

Как рассказал автор законодательной инициативы, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, проект закона определяет уполномоченный орган, координирующий оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также форму, в которой создается оказывающая такие услуги организация.

Специализированные организации могут появиться в Иркутской области с 1 января 2023 года, но не ранее чем через десять дней после опубликования закона. Работа над законопроектом будет продолжена во втором чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об открытии вытрезвителей рассматривают также в Ярославской, Саратовской областях, а также — в Чуваши. Такие заведения уже открыты в Омске и в Калужской областях.

Читайте также: Пять вытрезвителей планируют создать в Чувашии

Читайте также: В Омске открыли вытрезвитель

Читайте также: В пригороде Калуги откроют вытрезвитель для бездомных

Читайте также: В Ярославской области хотят принять закон о создании вытрезвителей

Читайте также: В Саратовской области снова могут появиться вытрезвители