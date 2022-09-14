Екатеринбург, 14 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Свердловской области разработали интерактивную карту мусорных контейнеров. Об этом журналистам сообщили в региональном департаменте информполитики.

Ludovic Péron Сортировка мусора

На карте отмечены места со специальными контейнерами для разных видов отходов. В частности, карта позволяет найти пункты приёма макулатуры, ртутьсодержащих отходов, батареек и неиспользуемой одежды.

Отметим, такие пункты приёма действуют на территории 60 муниципалитетов региона. Предполагается, что карта станет удобным инструментом для свердловчан, сортирующих мусор.