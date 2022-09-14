Москва, , 11:10 — REGNUM Бывшего вице-премьера Пензенской области Василия Трохина нашли в одной из больниц города Москвы. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Значок «Лиза Алерт» © Александр Сайганов

Поисковики поблагодарили за участие в розыске мужчины и отметили, что Трохин найден живым.

По данным правоохранительных органов, мужчина в настоящее время находится в больнице.

ИА REGNUM напоминает, 57-летний Василий Трохин является председателем правления «Совета муниципальных образований Пензенской области», приехал из Пензы в Москву по рабочим делам, а после перестал выходить на связь и исчез. О его исчезновении стало известно 12 сентября. Волонтеры «Лиза Алерт» обследовали Казанский вокзал, откуда должен был уезжать чиновник.

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