Воронеж, , 09:30 — REGNUM Режим временного ограничения на полёты для международного аэропорта «Воронеж» продлен, сообщила 14 сентября пресс-служба Росавиации.

Воронежский аэропорт Марина Каширская © ИА REGNUM

Запрет на полёты будет действовать до 03:45 22 сентября, он распространяется всего на 11 аэропортов юга и центра России. Остальные аэропорты, уточнили в ведомстве, работают штатно.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения полётов введён с 24 февраля для аэропортов Анапа, Белгород, Брянск, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.