Баргузинский район, Бурятия, , 09:28 — REGNUM Военнослужащий из Бурятии, старшина Александр Слепцов отличился в ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР. О его подвиге рассказали в Министерства обороны России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Специальная военная операция России Министерство обороны Российской Федерации

Во время боестолкновения с противником, из вооружения БМД он лично уничтожил грузовик с националистами, а также три единицы техники с вооружением. Отступив, враг попытался вернуть утраченные позиции.

Однако Александр Слепцов силами своего отделения пошёл в контратаку, в результате чего было уничтожено до семи националистов. В результате старшине удалось удержать объект без потерь среди личного состава.

За этот бой военнослужащий из Бурятии был награждён орденом Мужества.