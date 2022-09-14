Калининград, , 09:27 — REGNUM Модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31, перебазированные в Калининградскую область, отработали гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожение защищённых командных пунктов (ЗКП) условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе учений экипажи самолётов МиГ-31 под прикрытием звена истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота нанесли условные ракетные удары по ЗКП условного противника».

Экипажи МиГ-31 также отработали выход из-под удара истребителей условного противника, полёты в стратосфере и перебазирование на оперативные аэродромы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, лётчики авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота отработали в Мурманской области действия по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также элементы воздушного боя на различных дистанциях.

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