Баку, , 09:27 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил эскалацию конфликта на армяно-азербайджанской границе с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон President.az

В ходе телефонного разговора Алиев заявил, что за «широкомасштабные провокации» несёт ответственность Армения, а Азербайджан в ответ принимает меры.

«Президент Франции выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и нападениях на границе и на линии разведения сил в Карабахе.

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