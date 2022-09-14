Пекин, , 09:27 — REGNUM В минувшие выходные Монголия запустила 233-километровую трансграничную железнодорожную линию между угольным месторождением Таван-Толгой и Гашуун-Сукхайт на границе с Китаем, что, как ожидается, приведет к росту китайско-монгольской торговли углем, считают эксперты, передает газета Global Times.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно сообщению AFP, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух был среди высокопоставленных лиц, присутствовавших на церемонии по случаю запуска дороги 9 сентября, положившей конец десятилетнему ожиданию железнодорожного перехода. Железная дорога Таван-Толгой способна экспортировать от 30 до 50 млн тонн угля в Китай ежегодно, сообщает AFP со ссылкой на Tavantolgoi Railway LLC, государственное предприятие, построившее линию. Таван-Толгой богат коксующимся углем, важным ингредиентом в выплавке стали.

Ожидается, что железная дорога также снизит стоимость транспортировки угля до $8 за тонну по сравнению с $32 за тонну, когда уголь доставлялся автомобильным транспортом, по данным железнодорожного управления.

«Запуск железнодорожного сообщения, без сомнения, значительно увеличит двустороннюю торговлю углем и снизит издержки», — заявил Global Times директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямыньском университете Линь Боцян .

По словам Линя, уголь из Монголии в основном удовлетворяет спрос в Северо-Восточном регионе Китая, при том, что местные цены на уголь значительно снизятся с открытием железнодорожного сообщения. Железная дорога также еще больше увеличит экспорт угля из страны в Китай, поскольку в течение многих лет уголь перевозился в Китай грузовиками из Монголии.

По данным отраслевой газеты China Metallurgical News, экспорт угля Монголии вырос на 225,8% в годовом исчислении и в июне достиг 2,36 млн тонн, что является самым высоким показателем с начала 2021 года. Экспорт угля из страны в Китай подскочил на 224,2% в годовом исчислении за месяц и достиг 2,1 млн тонн, говорится в сообщении.

Во время визита члена Госсовета КНР и министра иностранных дел Ван И в Монголию в начале августа Китай и Монголия достигли широкого консенсуса, включающего укрепление сотрудничества на границе, содействие открытию портов и максимально возможному соединению железных и шоссейных дорог, с тем чтобы сохранить промышленные цепочки и цепочки поставок стабильными и беспрепятственными.

Обе стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по программе трансграничного железнодорожного сообщения в порту Ганц Мод, который будет иметь важное значение для оказания помощи Монголии в расширении ее открытости и достижении стабильного роста, говорится в заявлении на официальном сайте Министерства иностранных дел Китая от 8 августа.

Китайская и монгольская экономики дополняют друг друга и обладают большим потенциалом сотрудничества: Китай владеет большим рынком, передовыми технологиями и достаточным капиталом, в то время как Монголия является родиной богатых минеральных ресурсов, отмечает издание.

Китай уже 18 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Монголии и главным источником иностранных инвестиций. Согласно данным Министерства коммерции Китая, объем двусторонней торговли в 2021 году достиг $9,12 млрд, увеличившись на 35,3% в годовом исчислении.