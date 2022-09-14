Пекин, 14 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В минувшие выходные Монголия запустила 233-километровую трансграничную железнодорожную линию между угольным месторождением Таван-Толгой и Гашуун-Сукхайт на границе с Китаем, что, как ожидается, приведет к росту китайско-монгольской торговли углем, считают эксперты, передает газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Согласно сообщению AFP, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух был среди высокопоставленных лиц, присутствовавших на церемонии по случаю запуска дороги 9 сентября, положившей конец десятилетнему ожиданию железнодорожного перехода. Железная дорога Таван-Толгой способна экспортировать от 30 до 50 млн тонн угля в Китай ежегодно, сообщает AFP со ссылкой на Tavantolgoi Railway LLC, государственное предприятие, построившее линию. Таван-Толгой богат коксующимся углем, важным ингредиентом в выплавке стали.

Ожидается, что железная дорога также снизит стоимость транспортировки угля до $8 за тонну по сравнению с $32 за тонну, когда уголь доставлялся автомобильным транспортом, по данным железнодорожного управления.

«Запуск железнодорожного сообщения, без сомнения, значительно увеличит двустороннюю торговлю углем и снизит издержки», — заявил Global Times директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямыньском университете Линь Боцян .

По словам Линя, уголь из Монголии в основном удовлетворяет спрос в Северо-Восточном регионе Китая, при том, что местные цены на уголь значительно снизятся с открытием железнодорожного сообщения. Железная дорога также еще больше увеличит экспорт угля из страны в Китай, поскольку в течение многих лет уголь перевозился в Китай грузовиками из Монголии.

По данным отраслевой газеты China Metallurgical News, экспорт угля Монголии вырос на 225,8% в годовом исчислении и в июне достиг 2,36 млн тонн, что является самым высоким показателем с начала 2021 года. Экспорт угля из страны в Китай подскочил на 224,2% в годовом исчислении за месяц и достиг 2,1 млн тонн, говорится в сообщении.

Во время визита члена Госсовета КНР и министра иностранных дел Ван И в Монголию в начале августа Китай и Монголия достигли широкого консенсуса, включающего укрепление сотрудничества на границе, содействие открытию портов и максимально возможному соединению железных и шоссейных дорог, с тем чтобы сохранить промышленные цепочки и цепочки поставок стабильными и беспрепятственными.

Обе стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по программе трансграничного железнодорожного сообщения в порту Ганц Мод, который будет иметь важное значение для оказания помощи Монголии в расширении ее открытости и достижении стабильного роста, говорится в заявлении на официальном сайте Министерства иностранных дел Китая от 8 августа.

Китайская и монгольская экономики дополняют друг друга и обладают большим потенциалом сотрудничества: Китай владеет большим рынком, передовыми технологиями и достаточным капиталом, в то время как Монголия является родиной богатых минеральных ресурсов, отмечает издание.

Китай уже 18 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Монголии и главным источником иностранных инвестиций. Согласно данным Министерства коммерции Китая, объем двусторонней торговли в 2021 году достиг $9,12 млрд, увеличившись на 35,3% в годовом исчислении.