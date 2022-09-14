Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе 77-й сессии Генассамблеи призвал решать проблемы при помощи дипломатии.

Securityconference.org Антониу Гутерреш

«Дебаты. Обсуждение. Дипломатия. Эти вечные инструменты представляют собой лучший путь к лучшему, более мирному существованию», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что предстоящие месяцы проверят на прочность систему мультилатерализма.