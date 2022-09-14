Вашингтон, 14 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Большая часть граждан США не видит лучшего будущего впереди, экономические перспективы представляются мрачными. Об этом в статье для издания The Hill заявил политолог Харлан Ульман.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что Америка всегда сталкивалась с кризисами. Однако, по его словам, никогда в истории государства США не сталкивались одновременно с такими масштабными угрозами внутри страны и за рубежом.

«Инфляция вот-вот станет двузначной. Цены на бензин, хотя и медленно снижаются, всё равно очень высоки», — отмечается в публикации.

По данным The New York Times, около трети американских граждан живут от зарплаты до зарплаты. По оценкам, 41% — 135 миллионов человек — считаются либо бедными, либо малообеспеченными.

Политолог отмечает, что большинство граждан США интуитивно понимают, куда движется страна. При этом, согласно опросам, почти 90% не одобряют выбранного курса. В результате подавляющее большинство американцев не видят для себя лучшего будущего, указывает эксперт. Он также добавил, что предстоящие выборы только усугубят ситуацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведённого компанией Gallup, рост цен, вызванный инфляцией, является средней по тяжести или серьёзной проблемой для большинства американских граждан. Так, о том, что они сталкиваются с финансовыми трудностями, заявили 56% респондентов. При этом число таких людей за последние месяцы выросло с 45% в ноябре и 49% в январе.