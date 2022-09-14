Мадрид, 14 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, находящийся с визитом в Мадриде, встретился 13 сентября со спикером Сената Испании Андером Хиль Гарсией. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В ходе 30-минутной встречи представители двух стран обсудили пути расширения сотрудничества в ряде областей, включая возобновляемые источники энергии, электромобили, строительство и инфраструктуру.

Ким Чжин Пхё попросил правительство Испании поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, представитель Испании выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения между Сеулом и Мадридом, а также на открытие испанского культурного центра в Южной Корее.

Известно, что после Испании глава южнокорейского парламента направится в Португалию, где встретится с президентом страны Марсело Ребелу де Соуза, премьер-министром Антониу Коштой и спикером парламента Аугусту Сантосом Силвой.