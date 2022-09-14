Бухарест, , 09:24 — REGNUM Правительство Румынии намерено рассмотреть вопрос о запрете основных компьютерных программ производства Российской Федерации. Об этом 14 сентября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Компьютерная система Jeroen Bennink

По предварительным данным, речь идет об антивирусных установках, а также нескольких десятков других продуктов и услуг.

Как утверждают власти в Бухаресте, новая идея призвана «защитить сетевое пространство Румынии от влияния извне».

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня сегодняшнего заседания кабмина Румынии.