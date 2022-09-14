Ставрополь, , 09:23 — REGNUM В Ставропольском крае требуют запретить выступление Леонида Агутина и Клавы Коки на фестивале «На высоте». Артиста Агутина не хотят видеть на мероприятии из-за его позиции по СВО, а певицу Коку — из-за её отрицательного влияния на молодежь. Требование об отмене их выступлений высказали ряд общественников, направивших коллективное письмо губернатору края Владимиру Владимирову.

Леонид Агутин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Среди тех, кто поставил подписи под обращением, секретарь «Гражданского комитета России по национальным вопросам» Сайпуддин Гучигов, председатель движения «Родительский комитет СКФО» Моисеева, сопредседатели Голдин, Лашко и другие лица, пишет »NewsTracker».

Претензия к Агутину заключается в том, что он никак не выразил своего отношения к специальной российской военной спецоперации на территории б. УССР и считает себя пацифистом. Клаве Коке общественники припомнили тексты её песен. На концерте во Владивостоке 4 сентября на центральной площади города, украшенной флагами РФ, вблизи православного храма она употребляла ненормативную лексику.

Общественники потребовали направить денежные средства, причитающиеся в качестве гонорара за выступление Агутину и Коке, на нужды СВО. Между тем сумма там означена немалая — в общей сложности 7 млн рублей, из которых четыре миллиона причитаются за выступление Агутину и три — Клаве Коке. Помимо этого в рейдере у артиста есть требование о проезде к месту выступления бизнес-классом, предоставление виски за 10 тыс. рублей и красной рыбы в гримёрку, а Клава попросила билеты S-класса, мясную тарелку и свежую икру, пишет телеграм-канал Mash.