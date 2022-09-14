Ставрополь, 14 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В Ставропольском крае требуют запретить выступление Леонида Агутина и Клавы Коки на фестивале «На высоте». Артиста Агутина не хотят видеть на мероприятии из-за его позиции по СВО, а певицу Коку — из-за её отрицательного влияния на молодежь. Требование об отмене их выступлений высказали ряд общественников, направивших коллективное письмо губернатору края Владимиру Владимирову.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Леонид Агутин

Среди тех, кто поставил подписи под обращением, секретарь «Гражданского комитета России по национальным вопросам» Сайпуддин Гучигов, председатель движения «Родительский комитет СКФО» Моисеева, сопредседатели Голдин, Лашко и другие лица, пишет »NewsTracker».

Претензия к Агутину заключается в том, что он никак не выразил своего отношения к специальной российской военной спецоперации на территории б. УССР и считает себя пацифистом. Клаве Коке общественники припомнили тексты её песен. На концерте во Владивостоке 4 сентября на центральной площади города, украшенной флагами РФ, вблизи православного храма она употребляла ненормативную лексику.

Общественники потребовали направить денежные средства, причитающиеся в качестве гонорара за выступление Агутину и Коке, на нужды СВО. Между тем сумма там означена немалая — в общей сложности 7 млн рублей, из которых четыре миллиона причитаются за выступление Агутину и три — Клаве Коке. Помимо этого в рейдере у артиста есть требование о проезде к месту выступления бизнес-классом, предоставление виски за 10 тыс. рублей и красной рыбы в гримёрку, а Клава попросила билеты S-класса, мясную тарелку и свежую икру, пишет телеграм-канал Mash.