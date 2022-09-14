Москва, 14 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Партия новейших армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) была получена российским спецназом, который принимает участие в специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации на территории б. УССР. Об этом 14 сентября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

meketrefe Снайперская винтовка

«Силам специальных операций поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на [территории б. УССР] специальной военной операции», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник отметил, что первые отзывы о новом виде оружия были положительные, и добавил, что переданные российским спецназовцам новейшие винтовки сделаны под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 мм.

Отметим, созданная концерном «Калашников» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») снайперская винтовка Чукавина нового поколения должна первым выстрелом поражать одиночные цели на дальности до одного километра.