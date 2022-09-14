Вашингтон, 14 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Армия Соединенных Штатов заключила контракт с совместным предприятием Raytheon-Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставок в Литву и Иорданию, сообщается на сайте минобороны США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Отмечается, что сумма контракта превышает $311 млн, а его выполнение ожидается к 2026 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон распределил контракты на сумму $1,2 млрд для восполнения вооружений и боеприпасов, переданных ВСУ из американских арсеналов.

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