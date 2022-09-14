Краснодар, 14 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика останутся закрытыми ещё на неделю по решению Росавиации, сообщил 14 сентября оперативный штаб Краснодарского края.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Аэропорт

«Режим временного ограничения полетов в аэропортах юга России продлили до 22 сентября. В их числе Анапа, Геленджик и Краснодар», — говорится в сообщении.

При этом на территории края остаётся открытым аэропорт Сочи, который работает в режиме хаба. Добраться в регион можно и из соседнего Ставрополья.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения на полёты Росавиация ввела 24 февраля для 11 аэропортов в южных и центральных регионах России.