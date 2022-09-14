Нур-Султан, 14 сентября 2022, 09:18 — REGNUM Казахстан пока не планирует отправлять миротворцев в Армению, так как данный вопрос не стоит на повестке дня. Об этом 14 сентября сообщил журналистам министр иностранных Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Мухтар Тлеуберди
Мухтар Тлеуберди
U.S. Department of State

Он отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предоставил информацию главам стран, входящих в ОДКБ о происходящем на границе с Азербайджаном. Тем не менее от разных сторон конфликта поступает противоречивая информация.

«Поэтому главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ [Станислав Зась] выехал на место, получил полное видение и потом проинформировал глав государств», — сказал Тлеуберди.

Напомним, 13 сентября в Армении сообщили об атаках на приграничные позиции со стороны ВС Азербайджана. В Баку обвинили Ереван в провокациях для срыва заключения мирного договора. Утром 14 сентября в минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения возобновили атаки.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ОДКБ возглавит миссию для оценки ситуации на границе Армении

Читайте развитие сюжета: Алиев обсудил с Макроном ситуацию на армяно-азербайджанской границе