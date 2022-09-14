Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM Казахстан пока не планирует отправлять миротворцев в Армению, так как данный вопрос не стоит на повестке дня. Об этом 14 сентября сообщил журналистам министр иностранных Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Мухтар Тлеуберди U.S. Department of State

Он отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предоставил информацию главам стран, входящих в ОДКБ о происходящем на границе с Азербайджаном. Тем не менее от разных сторон конфликта поступает противоречивая информация.

«Поэтому главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ [Станислав Зась] выехал на место, получил полное видение и потом проинформировал глав государств», — сказал Тлеуберди.

Напомним, 13 сентября в Армении сообщили об атаках на приграничные позиции со стороны ВС Азербайджана. В Баку обвинили Ереван в провокациях для срыва заключения мирного договора. Утром 14 сентября в минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения возобновили атаки.

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