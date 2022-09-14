Астана, 14 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Казахстан пока не планирует отправлять миротворцев в Армению, так как данный вопрос не стоит на повестке дня. Об этом 14 сентября сообщил журналистам министр иностранных Казахстана Мухтар Тлеуберди.

U.S. Department of State Мухтар Тлеуберди

Он отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предоставил информацию главам стран, входящих в ОДКБ о происходящем на границе с Азербайджаном. Тем не менее от разных сторон конфликта поступает противоречивая информация.

«Поэтому главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ [Станислав Зась] выехал на место, получил полное видение и потом проинформировал глав государств», — сказал Тлеуберди.

Напомним, 13 сентября в Армении сообщили об атаках на приграничные позиции со стороны ВС Азербайджана. В Баку обвинили Ереван в провокациях для срыва заключения мирного договора. Утром 14 сентября в минобороны Армении сообщили, что азербайджанские подразделения возобновили атаки.