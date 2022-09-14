Москва, , 09:37 — REGNUM Многие положения из проекта о гарантиях безопасности для б. УССР, представленного офисом Владимира Зеленского, уже реализуются. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радиостанции Sputnik.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, о проекте «странно это всё слышать и слушать», так как большее из того, что там перечислено, уже реализуется, и даже «в более раскидистом масштабе».

Так, западные страны не прекращают поставки вооружений Киеву, финансовая помощь киевскому режиму поступает «во всех своих проявлениях». Это денежные переводы, материальная помощь, кредиты.

Это явление «настолько неслыханное, что вряд ли кто-то сможет вообще в принципе привести подобный аналог, примеры из новейшей истории», сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для б. УССР, предусматривающий «превентивные меры» на случай нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность б. УССР. Предлагается подписать Киевский договор о безопасности, гарантами которого выступит ряд европейских стран, США, Канада, Австралия, Турция, Прибалтика.

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