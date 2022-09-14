Москва, , 11:27 — REGNUM Пятого сентября в Москве состоялось заседание Научного совета Российского военно-исторического общества, главной темой которого стала Советско-японская война 1945 года и сохранение исторической памяти о роли Советского Союза в победе над Японией — победе, праздник в честь которой формально никто не отменял, однако давным-давно на государственном уровне не отмечается.

День победы над Японией Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, проблема эта существует уже не первый десяток лет», — констатировал в начале заседания профессор Института стран Востока, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны, председатель Научного совета РВИО, доктор исторических наук Анатолий Кошкин. Как пример официозного пренебрежения памятью о победе над Японией он привел случай со 2 сентября 2000 года, когда как раз отмечалось ее 55-летие. Тогда Кошкин по приглашению Генштаба России прилетел в Хабаровск для участия в международной конференции, посвященной годовщине разгрома милитаристской Японии. Там в здании дома офицеров тогдашний командующий Краснознаменным Дальневосточным округом генерал-полковник (позднее генерал армии) Юрий Якубов показал панно «Дни воинской славы России». И Кошкин тогда отметил: «А вас не смущает, что в этом реестре Дней воинской славы нет Дня Победы над Японией, который мы сейчас будем с делегациями других стран: Кореи, Монголии, Китая — отмечать».

Историк также напомнил, что такое пренебрежение возникло не случайно, а во многом определялось российской конъюнктурой 90-х годов, в частности, усилиями российского министерства иностранных дел, возглавляемого тогда Козыревым. Последний вместе со своим заместителем Кунадзе убедили Ельцина, что не следует «раздражать» японцев и включать День Победы над Японией в реестр Дней воинской славы.

Позднее, в 2010 году, тогдашний президент России Дмитрий Медведев включил 2 сентября в перечень памятных дней, но не как День Победы над Японией, а лишь как День окончания Второй мировой войны. Позднее общественности удалось добиться присвоения ему статуса Дня воинской славы, а также переноса его на 3 сентября, которое в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября и отмечалось как День Победы над Японией. Но власть все еще предпочитает не отмечать данный день именно как День Победы и именно над Японией, хотя последняя вроде как уже официально признана недружественным государством. И это при том, что, как отмечает Кошкин, фактически японский политикум в своем антироссийском рвении вводит санкции, опережая даже США.

Наконец, летом текущего года был подготовлен проект, который предусматривает официальное признание 3 сентября как Дня Победы над Японией — дня окончания Второй мировой войны. Однако в день первого чтения по данному законопроекту внезапно кому-то потребовалось дополнительное «уточнение», и его отложили на неопределенное время.

Кошкин подчеркнул, что следует продолжать добиваться восстановления исторической справедливости, тем более что есть серьезные достижения — в частности, наконец-то российское политическое руководство прекратило переговоры об абсурдном «мирном договоре» с Японией.

С докладом на тему восстановления Дня Победы над Японией выступил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заместитель главного редактора «Военно-исторического журнала», доктор исторических наук Владимир Кикнадзе.

Кикнадзе озаглавил свой доклад тезисом «Правда о Победе над Японией — путь к новым победам России». Он подчеркнул, что имеет в том числе и военные победы.

Борьба за возвращение Дню Победы над Японией должного статуса и отстаивание исторической правды о Советско-японской войне шла в России десятилетиями, однако, как отмечает Кикнадзе, наиболее консолидировано и с привлечением широкой общественности она развернулась с 2020 года.

Важность восстановления исторической справедливости в отношении победы наших предков над Японией важна в том числе для сохранения территориальной целостности России. Кикнадзе указал, что отсутствие ясности со стороны Российского государства в данном аспекте исторической позиции сохраняет у японских элит надежды удовлетворить свои территориальные притязания.

При этом историк подчеркнул необходимость сохранять историческую память не только о событиях Советско-японской войны 1945 года, но и о Крымской войне 1853–1856 годов, когда под давлением Россия передала часть Курильских островов Японии, о японской интервенции в Россию в годы Гражданской войны, о вызванных японской агрессией конфликтах у озера Хасан в 1938 и на реке Халхин-Гол в 1939 году.

Кикнадзе также отметил, что новый положительный сдвиг в российской исторической политике относительно Дня Победы над Японией и не только произошел с началом специальной военной операции по демилитаризации и денацификации бывшей УССР. Так, в частности, акции у посольства Японии с баннером, напоминавшим об актах агрессии и преступлениях японских милитаристов в Азии, прежде всего в Китае, получили широкое освещение в средствах массовой информации.

Особое внимание Кикнадзе обратил на тот факт, что, по признанию самого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, именно активная и последовательная позиция патриотического большинства российского общества стала важнейшим фактором, помешавшим заключению «мирного договора» и удовлетворению под сурдинку этого заключения японских притязаний на российские территории.

Кикнадзе выразил надежду, что рассмотрение отложенного летом законопроекта об официальном государственном признании Дня Победы над Японией состоится уже в сентябре.

Профессор Военного университета, действительный член Академии военных наук, доктор исторических наук Вячеслав Зимонин выступил с докладом «Советский блицкриг на Востоке — проявление высочайшего мастерства Вооруженных Сил СССР», посвященным непосредственно ходу Советско-японской войны 1945 года.

В начале своего доклада Зимонин напомнил, что к 1945 году война в Азии шла уже 14 лет, с того самого времени, когда Япония вторглась в Китай. И к тому моменту, когда Советский Союз в августе 1945 вступил в войну против Японии, гарантий скорого разгрома поражения последней не было, поскольку японское военно-политическое руководство намеревалось еще долго сопротивляться, не считаясь ни с какими жертвами среди соотечественников. Генерал вооруженных сил США Дуглас МакАртур полагал, что война может продлиться еще пять-семь лет и только японцам стоить до 10 миллионов жизней, в том числе гражданских лиц. И стремительное советское наступление, приведшее к стремительному разгрому Квантунской группировки японских войск и отрезвившее японскую правящую верхушку, фактически спасло Японию от участи превращения в арену страшнейших боев.

Маньчжурскую операцию Зимонин назвал уникальным свершением Красной Армии, сумевшей разгромить крупную вражескую группировку на огромном, по площади равном нескольким европейским странам, и при том крайне сложном театре военных действий.

В обсуждении профессор Московского государственного лингвистического университета, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны, доктор исторических наук Алексей Плотников отметил несуразность и дикость ситуации, когда победа над милитаристской Японией отмечается в Китайской Народной Республике, Австралии, Нидерландах, Китайской Народно-Демократической Республике, Республике Корея, Монголии, во Вьетнаме, на Филиппинах, в Монголии и еще в ряде стран, но не отмечается на официальном уровне в России — и это при значении вклада Советского Союза в эту победу.

Также в ходе заседания члены Научного совета РВИО приняли решение подготовить обращение председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву по вопросу восстановления исторической справедливости относительно Дня Победы над Японией.