Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудников Росгвардии. Мужчина не хотел, чтобы его мать забрали в дом престарелых, пишет телеграм-канал Ural Mash.

Росгвардия Rosgvard.ru

Оказалось, что мужчина, как и его мать, страдает психическим заболеванием и признан недееспособным. Правоохранители были вынуждены открыть стрельбу, когда заметили, что уралец вооружён. Мужчину ранили в ногу.

Екатеринбуржца доставили в психиатрическую больницу. По словам соседей, у семьи был опекун. При этом женщина якобы не кормила родственников, а деньги присваивала.