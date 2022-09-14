Южно-Сахалинск, 14 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. На Сахалине до конца 2022 года должно завершиться строительство новой школы на 400 мест в Шахтёрске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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Строителям предстоит завершить работы над фасадом здания, подключить внутренние инженерные сети, обустроить плоскую кровлю над спортзалом, выполнить внутреннюю отделку помещений, установить оборудование, провести электромонтажные и пусконаладочные работы. Местные власти заверили, что работы идут по графику.

До июня 2023 года строители должны возвести стадион, спортивные площадки и благоустроить территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах возбуждено уголовное дело после проверки деталей строительства школы в микрорайоне Садовый и смены подрядчика. Фигурантом уголовного дела стал руководитель одного из муниципальных бюджетных учреждений.