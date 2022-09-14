Берлин, 14 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что правительство его страны работает над новой торговой политикой по отношению к Китаю, дабы уменьшить зависимость от китайского сырья, аккумуляторов и полупроводников, и пообещал, что отныне в торговых сделках с Пекином «больше не будет наивности».

Michael Brandtner Роберт Хабек

В эксклюзивном интервью агентству Reuters Хабек сказал, что приветствует Китай в качестве торгового партнера, но Германия не может позволить, чтобы протекционизм Пекина перекашивал конкуренцию, и не будет сдерживать критику нарушений прав человека из-за страха потерять бизнес.

«Мы не можем позволить шантажировать себя», — сказал он в интервью.

Хабек не стал подробно описывать новые меры, но пояснил, что они потребуют более тщательного изучения китайских инвестиций в Европе, например в инфраструктуру.

Китай был крупнейшим торговым партнером Германии в течение последних шести лет, а в 2021 году объем товарооборота превысил 245 млрд евро.

Однако нынешнее левоцентристское правительство, обеспокоенное зависимостью Германии от азиатской сверхдержавы, занимает более жесткую позицию по отношению к Пекину, чем его правоцентристский предшественник.

Хабек сказал, что Германия должна открыться для новых торговых партнеров и регионов, так как многие отрасли уже в значительной мере зависят от продаж в Китай.

«Если бы он [китайский рынок] закрылся, что в настоящее время маловероятно… у нас возникли бы серьезные проблемы со сбытом», — сказал Хабек и добавил, что министерство экономики участвует в разработке новой германо-китайской политики.

«И из нее вы увидите, что наивности больше не будет», — добавил он.