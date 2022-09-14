Вашингтон, 14 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Российский гражданин, аналитик Игорь Данченко, которого обвиняют в даче ложных показаний по делу о «российских связях» бывшего президента США Дональда Трампа, получал от ФБР деньги за информацию. Об этом говорится в документах, рассекреченных 13 сентября федеральным судом в Александрии (штат Вирджиния).

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Американские власти в ходе расследования о «связях Трампа с Россией», начатого после президентских выборов 2016 года, опирались на материалы досье, подготовленные экс-сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом.

Сейчас ФБР утверждает, что Данченко солгал об источниках сведений о «контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами», переданных Стилу. Ложной, в частности, была информация о возможном содействии Кремля избранию Трампа. Игоря Данченко, считает обвинение, никто об этом не информировал, он просто «сфабриковал факты».

В документе, представленном командой спецпрокурора Джона Дюрама, говорится, что в марте 2017 года Данченко был зарегистрирован ФБР в качестве «платного конфиденциального источника».

«ФБР прекратило сотрудничать с ответчиком в октябре 2020 года… Ответчик солгал агентам ФБР во время нескольких допросов», — указано в документе.

Трамп после публикации этого судебного документа заявил, что подобного в истории США ещё не было: «ФБР платила людям, чтобы украсть у меня президентские выборы 2020 года». Публикацию документа бывший президент назвал «бомбой».

Как сообщало ИА REGNUM, Данченко арестовали в США в ноябре 2021 года в рамках расследования предполагаемых «связей Дональда Трампа с Россией».

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