Токио, , 09:10 — REGNUM Студия Ryu Ga Gotoku объявила, что в феврале 2023 года на ПК и консолях выйдет ремейк игры Like a Dragon: Ishin!. Об этом 14 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Релиз оригинала состоялся в 2014 году на PlayStation 3 и PlayStation 4. Как отмечает издание, Like a Dragon: Ishin! не была локализована, игра впервые будет переведена с японского на английский в рамках проекта ремейка, который разрабатывается на основе «движка» Unreal Engine 4. Ryu Ga Gotoku выложила в Сеть анонсирующий трейлер.

Для справки: в Like a Dragon: Ishin! геймерам предлагают управлять действиями известного самурая и национального героя Японии Рёмы Сакамото. При этом персонаж, как отмечают поклонники франшизы, по сути, является «копией» главного героя серии игр Yakuza Кадзумы Кирю.

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