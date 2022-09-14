Усть-Абаканский район, Хакасия, 14 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов с углём. Авария произошла 1 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии 15 вагонов с углём сошли с рельсов в Хакасии

По данным следствия, на 12 км 8 пикета перегона станции Карасук — Углесборочная Усть-Абаканского района сошли с рельсов 15 полувагонов с каменным углём. В результате было повреждено около 300 метров пути.

«100 метров рельсошпальной решетки утрачено полностью, повреждено 8 полувагонов до степени исключения, 4 полувагона в объеме деповского ремонта и 3 полувагона в объеме текущего ремонта», — отметили в ведомстве.

Причинённый в результате ущерб превысил 1 млн рублей. Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».