Чанша, Китай, 14 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Три узкие бамбуковые дощечки, найденные на раскопках в провинции Хунань в центральном Китае, были идентифицированы как счета-фактуры для хранения зерна, что проливает свет на официальную практику управления продуктами питания в Китае примерно 2000 лет назад, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Археология

Дощечки, обнаруженные на месте раскопок реликвий Туцзышань в городе Иян, датируются периодом династии Восточная Хань (25-220 гг.) и были изготовлены зернохранилищем в трех экземплярах для трех партий. Каждая из дощечек имеет длину 24,7 см, ширину 1,1 см и глубину 0,5 см. На них отображается такая информация, как имя владельца, вес и тип хранящегося зерна, имена работника зернохранилища и смотрителя, которые были свидетелями процесса передачи, а также дата передачи.

Руководитель группы раскопок Чжан Чуньлун сказал, что доски являются самыми старыми формами в трех экземплярах, когда-либо найденными в Китае, что указывает на то, что управление зерном в Ияне в то время было хорошо отрегулировано.

«Древние квитанции имеют сходную природу с современными счетами-фактурами, которые также могут быть использованы в качестве бухгалтерских счетов для сверки и управления», — сказал адъюнкт-профессор бухгалтерского учета в Университете Хунаня Чэнь Минь.

После ряда процессов консервации очищенные бамбуковые доски были заархивированы для будущих исследований и выставок.