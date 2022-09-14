Вашингтон, 14 сентября 2022, 09:08 — REGNUM Соединенные Штаты намерены поставлять Тайваню оружие, необходимое для «противостояния угрозе со стороны КНР», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Также Кирби добавил, что действующая администрация США усиливает поддержку Тайваня.
Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена введет с октября новые ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства чипов в Китай.
Читайте также: США намерены ввести дополнительные ограничения на поставку чипов в Китай