Вашингтон, 14 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены поставлять Тайваню оружие, необходимое для «противостояния угрозе со стороны КНР», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Мы предоставим им средства, чтобы отражать угрозы, с которыми они продолжают сталкиваться. Определенно, со стороны КНР», — сказал он на брифинге.

Также Кирби добавил, что действующая администрация США усиливает поддержку Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена введет с октября новые ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства чипов в Китай.

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