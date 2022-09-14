Москва, , 09:08 — REGNUM За «ВСМПО-АВИСМА» просили не занимать?

ПАО «ВСМПО-Ависма» Vsmpo.ru

Вот уже почти полгода, как длится молчаливая сага под названием: «Кто купит Самарский металлургический завод». В числе потенциальных инвесторов эксперты уже упоминали «РУСАЛ», «Алюминиевые продукты», «Ступинскую металлургическую компанию (СМК)», а с недавних пор в списке возможных покупателей стал фигурировать и титановый монстр — «ВСМПО-АВИСМА».

Эта российская компания с двумя крупнейшими производственными площадками на Урале обеспечивала 40% титана для корпорации «Боинг» и 60% для «Эйрбаса». Конкурентов «ВСМПО-Ависма» на рынке производства титановых полуфабрикатов в России практически нет, хотя существует ряд предприятий, основной или второстепенной деятельностью которых является производство титановой продукции.

ВСМПО-Ависма интегрирована в мировую авиакосмическую промышленность и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. В 2020 году численность сотрудников компании составляла около 20 тыс. человек.

Корпорацию создавал легендарный Владислав Тетюхин, который после ухода из бизнеса занимался благотворительностью. После чехарды с акционерным капиталом, где отметился «Ростех», «Газпромбанк», «Сбер», менеджмент компании вместе с «Ростехом» взял компанию «под себя». Сейчас ее основным бенефициаром «Форбс» называет крупного бизнесмена Михаила Шелкова. Он является владельцем компании «Промышленные инвестиции», которой принадлежат 65,3% акций «ВСМПО-АВИСМА», плюс 15% акций компании принадлежат ему напрямую. Состояние Михаила Шелкова «Форбс» оценивает в 1,5 млрд долларов США, это 59-е место в рейтинге журнала.

Михаил Шелков — фигура, с одной стороны, публичная, а с другой стороны, довольно закрытая. В СМИ он выступает крайне редко и только по тем информационным поводам, которые интересны ему самому. В частности, 4 года назад Шелков очень резко отозвался о российских контрсанкциях против стран Запада, назвав «вредителями» тех, кто их разработал. В последнее время информационная активность Шелкова ограничивалась лишь его благотворительным фондом «Эмпатия», который занимается региональными проектами в области просвещения.

Частная жизнь и биография Шелкова окутаны завесой таинственности. Известно лишь, что он владеет элитной недвижимостью в центре Москвы и увлекается велоспортом. Его историю успеха СМИ увязывают с поддержкой могущественного главы «Ростеха» Сергея Чемезова, не приводя, впрочем, конкретных доказательств. Шелков никак не связан родственными связями с верхушкой «Ростеха».

Согласно официальной версии, Шелкову просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. На одном из совещаний Чемезов случайно поинтересовался мнением Шелкова, как выстроить работу отдела мягких валют компании «Оборонимпэкс». Ответ тогда еще молодого финансиста настолько понравился Чемезову, что тот пригласил Шелкова на должность руководителя «Оборонимпэкса», после чего его карьера пошла в гору. В 2012–2014 годах Шелков и его партнеры смогли выкупить контрольный пакет «ВСМПО-АВИСМА» у «Ростеха» и Газпромбанка.

История сначала фактически национализации, а потом опять приватизации «ВСМПО-АВИСМА» содержит немало занимательных моментов, но это дело прошлое. Хотя на один нюанс хочется обратить внимание.

Когда шла борьба за контроль над «титановым монстром», одним из претендентов на его покупку был американский концерн Alcoa — тот самый, который в свое время приобрел у структур «Русала» Самарский «Арконик-СМЗ», а теперь пытается его продать. Выходит, что американцы еще много лет назад считали эффективным этот промышленный тандем в виде «ВСМПО-АВИСМА» и Самарского металлургического завода. Более того у них даже было совместное предприятие. Однако все это было существенным до февраля 2022. Сейчас американцам предстоит выбирать под влиянием совершенно нерыночных факторов.

С точки зрения «business as usual» все выглядит привычно, но вот с «usual» ситуация выглядит не такой однозначной. Конечно, СВО на территории бывш. УССР рано, или поздно завершится, и наступит время снова наводить мосты. Какие, с кем именно и в каком формате — вопрос другой, но Россия никогда не выражала желания себя изолировать от мира, в том числе и от западного. Это Запад со своей стороны предпринимает агрессивные шаги по экономической блокаде России и останавливаться не собирается, рискуя даже замерзнуть предстоящей зимой.

Российский титан, а равно и российский никель с алюминием и палладием являются теми козырями, которые Россия до поры до времени (читай, до переговоров о будущем геополитическом устройстве) являются козырями на будущее. Американцы тоже это прекрасно понимают.

А пока что в хэд-офисекорпорации Arconic в Америке, при участии регуляторов России и США продолжаются переговоры о продаже Самарского металлургического завода. Можно предположить, что окончательное решение будет принято в разгар энергетического кризиса в Европе, в результате которого могут закрыться, или сократить производство многие меткомбинаты.