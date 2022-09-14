Донецк, , 09:07 — REGNUM В настоящее время пока не представляется возможным полностью очистить Донецк от множества противопехотных мин «Лепесток», сброшенных на город ВСУ. Об этом 14 сентября заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Донецк (сс) Vadim Tolbatov

«Они прячутся в траве, в осыпавшихся листьях, застревают в кронах деревьев и потом падают на очищенное от таких же взрывных устройств место. Сейчас всё убрать невозможно», — признал в беседе с ТАСС Кулемзин.

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Он также напомнил, что с этими минами «весь мир не смог справиться», поэтому они и были запрещены.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в столице Донецкой Народной Республики зарегистрировано 63 случая подрыва людей на минах ПФМ-1 и ПФМ-1С, в том числе ранения получили двое детей.