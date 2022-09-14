Донецк, 14 сентября 2022, 09:07 — REGNUM В настоящее время пока не представляется возможным полностью очистить Донецк от множества противопехотных мин «Лепесток», сброшенных на город ВСУ. Об этом 14 сентября заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«Они прячутся в траве, в осыпавшихся листьях, застревают в кронах деревьев и потом падают на очищенное от таких же взрывных устройств место. Сейчас всё убрать невозможно», — признал в беседе с ТАСС Кулемзин.
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Он также напомнил, что с этими минами «весь мир не смог справиться», поэтому они и были запрещены.
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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в столице Донецкой Народной Республики зарегистрировано 63 случая подрыва людей на минах ПФМ-1 и ПФМ-1С, в том числе ранения получили двое детей.