Мелитополь, 14 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Власти Запорожской области ввели выплаты для тех, кто пострадал от агрессии нацистского киевского режима. Об этом 14 сентября рассказал журналистам заместитель министра труда и социальной политики администрации региона Евгений Маркелов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По словам замминистра труда и социальной политики администрации области, в данный момент в регионе приняты девять выплат и ещё одна находится на стадии разработки. Это выплаты беременным, по рождению ребенка, по уходу за лицами, достигшим 80 лет, и т.д., а также для родителей, у которых дети пошли в школу.

При этом Маркелов указал, что для получивших в результате агрессии Киева травмы жителей Запорожской области тоже предусмотрены выплаты.

«Родственники погибших получают по одному миллиону рублей, 750 тысяч рублей — если человек получил инвалидность, 500 тысяч — если получены тяжелые ранения, и по 100 тысяч — если получены ранения средней и легкой степени тяжести. Правовой акт вступил в силу», — сказал он.

Также представитель властей Запорожской области отметил, что решение о назначении такой выплаты будет принимать специализированная комиссия.

«Мы максимально упростили пакет документов. Мы рассматриваем документы и российского, и [киевского] образца. Открыто восемь управлений министерства соцзащиты. Выплаты выдаются в отделениях почты. На прошлой неделе мы перечислили 186 миллионов рублей для выплат гражданам», — добавил Маркелов.

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