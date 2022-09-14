Ереван, 14 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Возле парламента Армении в Ереване утром 14 сентября собрались протестующие, которые требуют импичмента премьер-министру республики Николу Пашиняну. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Об акции было заявлено заранее, и парламент окружили силами полиции в амуниции для разгона протестующих. Сообщается, что правоохранители никого не пропускают ко входу, через который в здание обычно входят депутаты.

По данным журналистов, протестующие принесли с собой воду и продукты, что свидетельствует о подготовке к длительной акции.

Стоит отметить, что накануне сторонники отставки Пашиняна уже провели акцию накануне. В ней участвовали и родственники военных, которые погибли в войне в Нагорном Карабахе. Они объявили, что 14 сентября перекроют все входы в парламент.