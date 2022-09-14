Чебоксары, , 09:06 — REGNUM В Чувашии определили категории медицинских работников, которым предлагается выплачивать компенсацию за помощь ковидным больным и подвергающихся риску заражения коронавирусом. Данный проект постановления, разработанный республиканским минздравом, внесён на рассмотрение правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Врачи Александр Куликов © ИА REGNUM

Данным проектом вносятся изменения в порядок оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Чувашии. В нём определены категории медицинских работников, которым предлагается установить компенсацию в размере 25% от должностного оклада за оказание помощи по диагностике и лечению больных от ковида, а также при риске заражения коронавирусом.

Данную компенсацию предлагается выплачивать врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, которые оказывают специализированную помощь в стационарах.

Также дополнительные выплаты предлагается назначать участковым терапевтам и педиатрам, врачам общей практики (семейные врачи), инфекционистам и работающими с ними среднему медицинскому персоналу, фельдшерам ФАПов и пунктов, оказывающих первичную амбулаторную помощь.

В минздраве Чувашии отмечают, компенсацию выплачивают в соответствии с постановлением федерального правительства.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 93 798 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 85 077 пациентов (90,7% от числа подтверждённых случаев инфицирования), умерли от ковида 4668 человек.