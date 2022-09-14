Чебоксары, 14 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Чувашии определили категории медицинских работников, которым предлагается выплачивать компенсацию за помощь ковидным больным и подвергающихся риску заражения коронавирусом. Данный проект постановления, разработанный республиканским минздравом, внесён на рассмотрение правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи

Данным проектом вносятся изменения в порядок оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Чувашии. В нём определены категории медицинских работников, которым предлагается установить компенсацию в размере 25% от должностного оклада за оказание помощи по диагностике и лечению больных от ковида, а также при риске заражения коронавирусом.

Данную компенсацию предлагается выплачивать врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, которые оказывают специализированную помощь в стационарах.

Также дополнительные выплаты предлагается назначать участковым терапевтам и педиатрам, врачам общей практики (семейные врачи), инфекционистам и работающими с ними среднему медицинскому персоналу, фельдшерам ФАПов и пунктов, оказывающих первичную амбулаторную помощь.

В минздраве Чувашии отмечают, компенсацию выплачивают в соответствии с постановлением федерального правительства.

Отметим, что с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 93 798 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 85 077 пациентов (90,7% от числа подтверждённых случаев инфицирования), умерли от ковида 4668 человек.