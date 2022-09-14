Пекин, 14 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила оранжевое предупреждение в связи с тайфуном «Муифа», ставшим 12-м за этот год, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

fm.cnbc.com Тайфун

Тайфун, наблюдавшийся над океаном в 275 км к юго-востоку от уезда Сяншань в провинции Чжэцзян ранним утром 14 сентября, будет двигаться на северо-запад со скоростью от 20 до 25 км/час с повышенной интенсивностью, говорится в заявлении Национального метеорологического центра. Ожидается, что тайфун достигнет прибрежных районов провинции Чжэцзян уже до вечера 14 сентября

Согласно прогнозам, штормовые ветра и ливни обрушатся на Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун. Центр рекомендовал вышеупомянутым регионам провести экстренную подготовку к тайфуну и принять меры предосторожности против возможных геологических катастроф, в то время как кораблям и катерам было рекомендовано укрыться в гаванях.

В Китае действует четырехуровневая система цветовой кодировки для суровых погодных условий, причем наиболее серьезной является красный уровень, за котором следуют оранжевый, желтый и синий.