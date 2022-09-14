Джидинский район, Бурятия, 14 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии 14 сентября произошёл пожар в Доме быта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе районной администрации.

Администрация Джидинского района Пожар в «Доме быта» в Джидинском районе Бурятии

Сигнал о возгорании поступил около 7 часов утра. К моменту приезда пожарных горела кровля здания, в котором располагались два магазина, парикмахерская, а также редакция местной газеты «Джидинка».

«Судя по всему огонь начался на крыше. Горит в том числе и редакция «Джидинки». Никто не пострадал. Все самое ценное успели вынести», — прокомментировали происшествие представители газеты в соцсетях.

Пожар удалось локализовать на площади 750 кв. метров.