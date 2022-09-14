Оттава, , 08:56 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил понедельник 19 сентября, день похорон королевы Великобритании Елизаветы II, федеральным выходным в знак скорби по поводу ее кончины, передает агентство Reuters.

Джастин Трюдо (сс) Presidencia de la República Mexicana

«19 сентября канадцы всей страны отдадут дань уважения самому долгоправившему монарху Канады, ее величеству королеве Елизавете II, — говорится в заявлении Трюдо. — Для большинства канадцев она была единственным монархом, которого мы когда-либо знали, и многие из нас испытывают в ней глубокую привязанность и признательность за ее преданность Канаде».

Понедельник будет выходным днем для всех работников федерального правительства. Другие работодатели, включая правительства провинций и территорий, не обязаны следовать этому примеру.

Премьер-министры провинций Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор выступили с заявлениями, в которых объявили понедельник 19 сентября разовым выходным.

В Онтарио будет объявлен день траура, но школы останутся открыты, сказал в премьер-министр провинции Даг Форд. Это решение, по его словам, позволит «учащимся узнать о многочисленных заслугах королевы перед народом Онтарио, Канады и всего Содружества».

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